Эфир в помощь дачнику

Дачник в Карелии всегда будет добиваться совершенства в мелочах и пробовать новое.

Его помощником в достижении этих целей становится обычный телевизор со специальными телеканалами и программами. Рассказываем, какие передачи подскажут, как лучше обустроить дом и дачу, подобрать материалы, улучшить дизайн, как ухаживать за садом и собрать с огорода большой урожай.

Телеканал «Усадьба» посвящен жизни за городом со всеми её возможностями, прелестями, вызовами и удовольствиями. В передаче «Огород круглый год» ведущие рассказывают, показывают и объясняют, как лучше заботиться об огородных и садовых культурах и почему. Для тех, у кого дача — прежде всего эстетическое удовольствие, будут полезны программы «Цветники», рассказывающая об особенностях декоративных растений. Есть передачи о том, как переработать и использовать дары земли: готовка, флористика, фитокосметика — про все это канал создал отдельные программы.

Канал «Бобер» поможет и урожай вырастить, и садовую дорожку уложить, и мансарду обновить и тургеневскую беседку обустроить. Манера канала — легкая, веселая, юморная: тяжелая работа по саду и по дому в передачах делается как-будто между прочим. «Фазенда» и «Моя счастливая дача» — о том, как обустроить или переустроить загородный дом: какие неочевидные и простые решения позволяют сделать пространство более функциональным, ремонт — недорогим, а дом — уютным. Идущая на канале программа «Идеальный ремонт» — поможет в обустройстве дома, создании удобного и подходящего интерьера. Герои программы — актеры, художники, политики. Команда архитекторов, ландшафтных дизайнеров и стилистов преображает жизненные пространства под каждого героя, а зрителю есть, чему поучиться.

Схожая по тематике программа — «Дачный ответ» — идет на канале НТВ.Стиль. Ведущие с командой рассказывают и показывают, что можно создать или переделать на даче и как это сделать экономно.

Канал «Загородная жизнь» — для тех, кто за городом надолго. Авторы канала стараются максимально углубиться в сельскую жизнь. На канале идут циклы программ про земледелие, животноводство, а также строительство, обустройство частного загородного дома и сада. Например, «Ландшафтные хитрости» (про возможности растений и камней, о которых вы не подозревали), «Живой дом» (программы обо всех, кто может жить рядом с человеком за городом). А также масса передач, как сделать жизнь еще ярче и красивее своим трудом и честным ремеслом.

О том, как загородная жизнь устроена «у них», — то есть в зарубежных странах — расскажет канал HGTV (Home&Garden TV). Есть ряд программ, посвященных ландшафтному дизайну, основанному на давних европейских традициях и современных вызовах. Например, «Дворовый переворот». Большинство программ посвящено переделкам: адаптациям старых неудобных, заброшенных или просто мало функциональных домов под потребности нормальных людей: «Несносный ремонт, надежные стены», «Спасение ветхих зданий: скорая помощь», «Охотники за международной недвижимостью» и еще ряд передач, во многих из которых сюжет основан на том, что приезжают люди в дом, а жить в нем нельзя.

Все каналы доступны в основных пакетах «Спутникового ТВ». Есть еще и удобная для дачников опция: объединенные пакеты спутникового телевидения с мобильным интернетом или с голосовой связью. Все вопросы можно задать, позвонив по телефону: +79114003090, Евгений.