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Ефремов хочет быть разнорабочим в СИЗО и готов создать тюремный театр

Новости. Общество
19:10, 05 Ноября 2020
фото: © Андрей Никеричев/Агентство городских новостей Москва
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Артист Михаил Ефремов хочет создать на базе клуба СИЗО-5 тюремный театр.

Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший артиста в заключении, информирует ТАСС.

"Он мне рассказал, что хотел бы остаться в хозотряде на должности разнорабочего. По словам Ефремова, в СИЗО есть замечательный клуб, в котором имеются все условия для создания русского тюремного театра, спектакли которого будут иметь не только развлекательную, но и воспитательную составляющую", - отметил Мельников.

По его словам, Ефремов также надеется, что его знакомые из мира искусства согласятся давать в следственных изоляторах Москвы шефские концерты и проводить киновечера. "Также Ефремов отметил, что сейчас в камере с соседями читает современную пьесу под названием "Авария", - сообщил секретарь ОНК.

Ранее член ОНК Москвы Марина Литвинович уже сообщала, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО-5, где он содержится в настоящее время. Как отмечал Алексей Мельников, одного желания артиста мало, решение о том, где именно он будет отбывать наказание, примет УФСИН по Москве после получения уведомления о вступлении приговора в силу.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

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