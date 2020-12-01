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Ефремов написал жене погибшего в ДТП Захарова первое письмо с извинениями

Новости. Общество
21:30, 01 Декабря 2020
фото: © Андрей Никеричев/Агентство городских новостей Москва
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В своем письме актер говорит, что пытался его написать сотни раз, но "никак не мог подобрать верные слова"

Актер Михаил Ефремов написал первое письмо с извинениями жене погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом ТАСС сообщил представитель потерпевших Александр Добровинский.

"Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально", - сообщил Добровинский.

В своем письме (его текст имеется в распоряжении ТАСС) Ефремов говорит, что пытался его написать сотни раз, но "никак не мог подобрать верные слова". Он выразил глубочайшие соболезнования и попросил прощения. После аварии его жизнь "разделилась на до и после". "Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло, - пишет актер. - Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом".

Ефремов просит Захарову дать ему возможность "стать нормальным отцом своим детям" и обещает сделать для нее все, что в его силах. Также актер просит Захарову простить его за выбор адвоката (Эльмана Пашаева). По его словам, он неоднократно просил защитника не высказываться о семье погибшего. "Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес Вашей семьи", - пишет Ефремов.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову с 8 лет до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

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Комментарии

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кир
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