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ЕГЭ могут перенести на середину июля – начало августа

Новости. Общество
20:40, 06 Мая 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Единый государственный экзамен может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии COVID-19.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве, где не исключают, что ЕГЭ выпускникам придется сдавать в середине июля или начале августа.

Как заявил "Интерфаксу" источник в кабмине, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. При этом собеседник агентства заметил, что "начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября".

Накануне, 5 мая, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты. "Пока решение состоит в следующем: что экзамены будем проводить с 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано - опять же, в зависимости от той ситуации, которая будет", - сказал Кравцов в эфире программы "Диалог" на "России-24" (ВГТРК).

Министр отметил, что в его ведомстве ставят во главу угла здоровье школьников, и проводить экзамен будут только тогда, когда будут уверены, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора. "Поэтому я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки", - цитирует "Интерфакс" Кравцова.

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