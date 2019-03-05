Что вы чаще всего желаете близким? Конечно, здоровья! Его нельзя купить, но можно подарить.

Как давно обследовались ваши родные? А может, вы не раз слышали жалобы на боли? Или кто-то давно мечтал побывать в санатории? Или воспользоваться программами красоты и молодости? Вы можете не только желать здоровья, но и позаботиться о самочувствии любимых людей.

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Почему именно клиники на ул. Лизы Чайкиной?

Во-первых, они уже на протяжении нескольких лет отмечаются международными наградами как лучшие медицинские учреждения России. Таким образом, вы доверяете здоровье команде профессионалов и экспертному уровню диагностики. Высокое качество услуг порадует самую взыскательную даму.

Во-вторых, здесь вы найдете более сотни востребованных медицинских услуг, многие из которых не представлены ни в одной другой клинике Петрозаводска. Возможности клиники гарантированно утолят вкус и потребности каждой.

Программы лечения заболеваний, коррекции фигуры, чистой кожи, лечения волос, омоложения, обследование организма, офисная гинекология и многое другое дарят отличные результаты и хорошее настроение каждому пациенту. Когда медицина третьего тысячелетия сочетается с проверенными санаторными методами, иначе быть не может.

Наконец, благодаря доброжелательному персоналу и комфортной обстановке посещение клиники становится особенно приятным и вызывает только положительные эмоции!

Вы можете приобрести подарочные сертификаты на любую сумму.

Доверьте здоровье дорогих людей лучшим!

"Костная клиника"

ул. Лизы Чайкиной, 5

(8142) 59-90-03

костнаяклиника.рф.

Вконтакте vk.com/kostnaya.klinika

"Фрау клиник"

ул. Лизы Чайкиной, 5

(8142) 59-94-84

frauclinic.ru

Вконтакте vk.com/frauclinic

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