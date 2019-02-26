Ёйги услышат гости Национальной библиотеки в День "Калевалы"

В Международный день "Калевалы" 28 февраля в 15.00 Национальная библиотека Карелии приглашает на литературно-музыкальный вечер "Живая "Калевала".

Он приуроченный к 170-летию со дня выхода в свет второго дополненного издания карело-финского эпоса.

В программе будет представлена галерея рунопевцев и сказителей Карелии XVIII–XXI веков с демонстрацией фотографий, сюжетов из киножурнала "Советская Карелия" из фонда Национального архива и документальных фильмов карельского телевидения.

Прозвучат аудиозаписи рун эпоса на карельском языке в исполнении сказителей, а также живое звучание рун на русском и немецком языках в исполнении студентов кафедры немецкого и французского языков Института иностранных языков Петрозаводского государственного университета.



Сайт правительства Карелии

Северно-карельскую руну в сопровождении кантеле исполнит Игорь Владимирович Соловьев, этномузыковед, преподаватель Петрозаводской государственной консерватории.

В творческую программу вечера включена демонстрация аудиозаписи исчезающего песенного жанра Карелии – ёйги и уникальных фотографий финского фотографа, журналиста Инто Конрада Инха, выполненных в Карелии в 1894 году.

В 17.00 состоится торжественное открытие выставки акварельных работ петрозаводского художника Ильи Падчина "Калевала" в петроглифах и природе. Альбом 2".