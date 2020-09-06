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Екатерина Дорожко из Карелии опубликовала серию откровенных снимков (ФОТО)

Новости. Общество
11:24, 07 Сентября 2020
фото: © instagram.com/dorozhko
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Жена бразильского футболиста Луиса Адриано порадовала подписчиков новыми фото.

Екатерина Дорожко, уроженка Карелии, после недавнего возвращения в Instagram на фоне слухов об измене мужа-футболиста, выложила в Сеть серию откровенных снимков.

"Как учил меня мой папа:
-Помни, доченька, ты-девочка! Никакой агрессии. Жми на курок с улыбкой", – написала Екатерина.


© instagram.com/daria.kirillova

Ранее СМИ сообщали, что  Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним. 


© instagram.com/daria.kirillova

Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас". 


© instagram.com/daria.kirillova

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-09-07 11:49:09
деньги для таких не пахнут...
новый
2020-09-07 11:49:08
Верни лосю губы. Максимка забавен. :)
Вася
2020-09-07 11:43:21
Лука молодец,не даёт Белоруссии превратиться в Европу.
Саныч
2020-09-07 11:46:50
Вася, 15р
Саныч
2020-09-07 11:41:53
Передайте ей, что мы безумно рады и ждем на работу укладчицей шпал.
Вася
2020-09-07 11:36:02
Вон россия уехала, теперь где то на уровне Сомали и Чада))
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