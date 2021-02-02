Сотрудники ГИБДД в райцентре Карелии помогли потушить горящую квартиру

В Сортавале сотрудники полиции первыми пришли на помощь в экстренной ситуации, сообщили в МВД Карелии.

Поздним вечером 13 января от перегрева печи загорелась одна из квартир жилого дома на улице Кайманова в Сортавале.

Получив сигнал, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС полиции Сортавальского района. В этот вечер, неся службу, именно они оказались рядом с местом присшествия. Полицейские оперативно освободили подход к дому и регулировали подъезд спецмашин. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников ППС удалось предотвратить распространение пожара.

В дальнейшем на имя министра внутренних дел Карелии поступило благодарственное письмо от главы администрации Сортавальского района. В нем он просит поощрить сотрудников ГИБДД за профессиональные и слаженные действия при пожаре.

Сами полицейские отметили сплоченность всех экстренных служб при оказании помощи гражданам в этой ситуации.