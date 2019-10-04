Экипаж теплохода на Валааме подвергся нападению пьяной горничной

Горничная напала на экипаж теплохода "Юрий Андропов" на Валааме.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел 18 августа. По предварительным данным, пьяная женщина начала бросаться на экипаж и избила одного из коллег.

Буйную женщину заперли в каюте, там она устроила погром - крушила мебель и угрожала экипажу. Четверо мужчин привязали дебоширку к стулу полотенцами и скотчем.

Правоохранители проводят проверку, в том числе и в отношении членов экипажа, связавших женщину.