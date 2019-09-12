Экоактивисты поддержали новый вариант мусорной реформы в Карелии

В новой редакции скорректированного проекта схемы обращения с отходами власти окончательно отказались от мусоросжигания и строительства второго мусорного полигона, а также исключили ввоз отходов из других регионов.

В республике завершается второй этап общественной дискуссии вокруг новой территориальной схемы обращения с отходами. Проект документа, скорректированный с учетом предложений экспертов и жителей региона, прокомментировали карельские общественники.

Главный плюс схемы – отказ от строительства мусоросжигательных заводов, считает эколог Дмитрий Рыбаков.

Одним из важнейших изменений новой редакции терсхемы организатор проекта "Экомобиль" Наталья Гайкова называет отказ от строительства мусорного полигона в Сегежском районе.

Еще одна важная цель мусорной реформы – сокращение производства новых отходов, уверена координатор экологических проектов "Компостмобиль" и My cup, please Анастасия Бауэр.

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