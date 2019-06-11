Экологические акции в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

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Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Правоохранительная деятельность", убрали мусор с побережья Онежского озера.
Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Правоохранительная деятельность", убрали мусор с побережья Онежского озера.
Уборка была организована в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России".
В Петрозаводском техникуме городского хозяйства участие в экологических акциях стало хорошей, доброй традицией.
А в этом году техникум включился в реализацию большого проекта "Разделяй и властвуй", который реализует Комиссия по природопользованию и вопросам экологии Молодежного парламента Республики Карелия при поддержке Молодежного центра "Смена".
Преподаватель техникума, депутат Молодежного парламента Екатерина Исакова, подготовила и провела уроки экологического просвещения. "Особое внимание в ходе занятий было уделено проблеме утилизации и раздельного сбора отходов, ведь уже с 2021 года Россия перейдет к четырехкомпонентной сортировке: пластик, пищевые отходы, бумага и картон, прочие виды отходов", – рассказала Екатерина Петровна.
Студенты техникума активно участвовали в экофлешмобе, прошедшем под хештегом #я_разделяю. Победителем состязания в индивидуальном зачете стал второкурсник Даниил Колышев.
Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).
Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.
В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.
Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.
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