Экологические акции в Петрозаводском техникуме городского хозяйства

Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Правоохранительная деятельность", убрали мусор с побережья Онежского озера.

Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства, обучающиеся по специальности "Правоохранительная деятельность", убрали мусор с побережья Онежского озера.

Уборка была организована в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора "Вода России".

В Петрозаводском техникуме городского хозяйства участие в экологических акциях стало хорошей, доброй традицией.

А в этом году техникум включился в реализацию большого проекта "Разделяй и властвуй", который реализует Комиссия по природопользованию и вопросам экологии Молодежного парламента Республики Карелия при поддержке Молодежного центра "Смена".

Преподаватель техникума, депутат Молодежного парламента Екатерина Исакова, подготовила и провела уроки экологического просвещения. "Особое внимание в ходе занятий было уделено проблеме утилизации и раздельного сбора отходов, ведь уже с 2021 года Россия перейдет к четырехкомпонентной сортировке: пластик, пищевые отходы, бумага и картон, прочие виды отходов", – рассказала Екатерина Петровна.

Студенты техникума активно участвовали в экофлешмобе, прошедшем под хештегом #я_разделяю. Победителем состязания в индивидуальном зачете стал второкурсник Даниил Колышев.

Следует напомнить, что в 2019 году прием на обучение в Петрозаводский техникум городского хозяйства будет осуществляться на базе основного общего образования (9 классов) и среднего общего образования (11 классов).

Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.

В непосредственной близости от учебного корпуса имеется благоустроенное общежитие.

Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Подробнее об условиях приема на обучение: ptgh.onego.ru/abiturientam.

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