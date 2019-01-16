Эколого-биологический центр Карелии просит не выкидывать новогодние елки на помойки

Эколого-биологический центр им. Кима Андреева примет в дар новогодние ели.

Как сообщается в паблике центра, новогодние праздники заканчиваются, если вы украшали дома и квартиры к празднику настоящей хвоей, не дайте елке пропасть на помойке!

Мини-зоопарк республиканского центра с радостью примет в дар ветки хвойных деревьев, с которых не осыпается хвоя.

Для многих животных это будет полезное лакомство, отмечают специалисты.

Адрес эколого-биологического центра: ул. Древлянская наб., д.22-а (Центр города, рядом ул. Анохина, д.1), в рабочее время: пн-пт с 9.00 до 17.00.

Можно передать на вахте или спросить старшего лаборанта.