12:11, 16 Января 2019
Эколого-биологический центр Карелии просит не выкидывать новогодние елки на помойки
Новости по теме
Загрузка...
Эколого-биологический центр им. Кима Андреева примет в дар новогодние ели.
Как сообщается в паблике центра, новогодние праздники заканчиваются, если вы украшали дома и квартиры к празднику настоящей хвоей, не дайте елке пропасть на помойке!
Мини-зоопарк республиканского центра с радостью примет в дар ветки хвойных деревьев, с которых не осыпается хвоя.
Для многих животных это будет полезное лакомство, отмечают специалисты.
Адрес эколого-биологического центра: ул. Древлянская наб., д.22-а (Центр города, рядом ул. Анохина, д.1), в рабочее время: пн-пт с 9.00 до 17.00.
Можно передать на вахте или спросить старшего лаборанта.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
Сегодня 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии