"Экомобиль" проедет по Петрозаводску и соберет ртутьсодержащие отходы

Петрозаводчане смогут на этой неделе сдать на переработку ртутьсодержащие отходы, сообщили в администрации города.

В четверг, 17 декабря, по своему традиционному маршруту проедет "Экомобиль" и соберет ртутьсодержащие отходы. Участники акции должны помнить, что предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения. Сбором и вывозом ртутьсодержащих предметов по договору с администрацией города занимается ООО "Экологическое предприятие "Меркурий".

В связи с неблагоприятными эпидемиологическими условиями всем участникам необходимо соблюдать меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме и точке сдачи в карельское представительство экологического предприятия "Меркурий" по телефону – 8 (814 2) 79-63-76. Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на переработку отходов этого типа с соответствующей организацией.

Подробности можно найти в группе "Экомобиль Петрозаводск". Справки в администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании "Меркурий" – 79-63-76, 33-10-20.