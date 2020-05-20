"Экомобиль" проедет по улицам Петрозаводска

Горожане смогут сдать ртутьсодержащие отходы уже 21 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг "Экомобиль" проедет по своему традиционному маршруту.

Отходы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.

В неблагоприятных эпидемиологических условиях всем участникам необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

Организаторы обращают внимание на то, что в качестве "Экомобиля" выступит фургон с зелёной надписью "Меркурий" и петербургскими номерами.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме.

Подробности в группе "ВКонтакте". Справки в администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании "Меркурий" – 79-63-76, 33-10-20.