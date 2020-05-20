890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии умер еще один пациент, лечившийся от коронавируса 4
Сегодня 11:09
Скульптор красоты
Сегодня 09:30
В Карелии арестовали двух лесничих, которые за полмиллиона рублей согласились закрыть глаза на незаконные рубки 4
Сегодня 07:15

"Экомобиль" проедет по улицам Петрозаводска

Новости. Общество
18:20, 20 Мая 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Горожане смогут сдать ртутьсодержащие отходы уже 21 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг "Экомобиль" проедет по своему традиционному маршруту.

Отходы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине. После этого можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.  

В неблагоприятных эпидемиологических условиях всем участникам необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности: использовать маску, перчатки, а также соблюдать социальное дистанцирование.

Организаторы обращают внимание на то, что в качестве "Экомобиля" выступит фургон с зелёной надписью "Меркурий" и петербургскими номерами.

От одного человека принимают не более пяти приборов (лампы и градусники). Если набралось гораздо больше предметов, необходимо заранее сообщить об объёме.

Подробности в группе "ВКонтакте". Справки в администрации города по телефону – 71-35-66 или в компании "Меркурий" – 79-63-76, 33-10-20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:00
Капитал
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 17
Известный карельский предприниматель Александр Лукьянов о том, переживет ли бизнес карантин и что останется на выходе.
Архиерей под наблюдением 13
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 3
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Пудож останется без тепла и горячей воды? 5
15.05.2020 13:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»