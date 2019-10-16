"Экомобиль" проедет по улицам Петрозаводска

В четверг, 17 октября, состоится очередной рейс "Экомобиля", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. От одного человека принимают не более пяти предметов (лампы и градусники). Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.

Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.

Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".

Справки по телефону в администрации города 71-35-66.