"Экомобиль" проедет по улицам Петрозаводска

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В четверг, 17 октября, состоится очередной рейс "Экомобиля", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Петрозаводчане смогут сдать на переработку ртутьсодержащие отходы. От одного человека принимают не более пяти предметов (лампы и градусники). Юридическим лицам рекомендуется заключить договоры на утилизацию отходов этого типа с соответствующей организацией.
Предметы необходимо упаковать (в бумагу, картон или ткань), чтобы они не разбились в машине, после чего можно выбрать удобное время и точку на маршруте движения.
Подробности в группе "Экомобиль Петрозаводск".
Справки по телефону в администрации города 71-35-66.
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