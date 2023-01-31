Экономический рост ожидает Россию в 2023 году

Такой прогноз дали в Международном валютном фонде.

Несмотря на санкции и непростую геополитическую ситуацию, российская экономика продолжает быть одной из ключевых в мире. Всего за три месяца ожидания экспертов относительно ВВП России кардинально изменился. Экономика идет не на спад, а к «умеренному росту».



В этом году МВФ прогнозирует рост на 0,3%, а в 2024-м — на 2,1%.



Ложные прогнозы экономистов на спад подтверждают карельские предприятия. По словам министра природных ресурсов и экологии Андрея Карпиловича, новые условия рынка пошли на пользу одному из самых крупных предприятий Карелии.



«АО «Карельский окатыш» несмотря на внешнее санкционное давление продолжает успешную реализацию с опережением сроков инвестиционного проекта по строительству комплекса циклично-поточной технологии в Центральном карьере. Общий объем инвестиций – 11 млрд. руб. К 2025 будет создано более 120 новых рабочих мест.



Ориентир поставок карельского щебня на внутренние строительные рынки дает стабильные и долговременные контракты поставок, что позволяет компаниям уверенно развиваться с учетом высокого качества карельской продукции. По предварительным прогнозам, мы ожидаем в текущем году сохранение и рост объемов производства щебня не менее чем на четыре-пять процентов», - заявил Карпилович.



Напомним, что эксперты из Международного валютного фонда в октябре 2022 ожидали падения российской экономики. Однако, с приходом нового года изменили свои позиции относительно ВВП России.