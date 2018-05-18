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Новости. Экономика
21:05, 18 Мая 2018

Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США

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Ужесточение санкций США приведет к рецессии российской экономики.

Об этом говорится в исследовании Morgan Stanley, передает РБК. Это уже третий инвестбанк, который за последнюю неделю ухудшил страновой экономический прогноз из-за ограничительных мер Вашингтона.

Ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний спровоцирует спад, в результате которого ВВП страны сожмется на 0,5% в 2018 году, предупредил Morgan Stanley в своем полугодовом прогнозе по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, уверены аналитики.

"Самое сильное отрицательное воздействие на российскую экономику от новых санкций и даже рецессия в диапазоне от -0,2 до -0,5% возможны при санкциях по иранскому сценарию — закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д.", — сказал экономист Danske Bank Владимир Миклашевский.

Эффект от возможного расширения санкций может быть любым, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой.

"Важно, о каких компаниях идет речь, о каком количестве, каков будет сценарий санкций: такие как против "Русала" или такие как были до этого в отношении банков и госкомпаний".

Санкции против нефтегазового сектора "сложнее предположить", поскольку это повлечет большое воздействие на глобальные рынки. Однако можно ожидать значимого эффекта при санкциях в отношении металлургических компаний, предприятий секторов транспорта и удобрений, добавляет Полевой.

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