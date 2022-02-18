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Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США

Новости. Общество
20:30, 18 Февраля 2022
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Эксперт рассказал, что бензин в России дороже, чем в США, из-за налогов и сложностей с добычей.

Бензин в России дороже, чем в США, прежде всего, из-за налоговой составляющей — в России почти 70% стоимости розничного бензина — это налоги и акцизы. В Соединенных Штатах этот показатель — не более 20%. Об этом агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

При этом в добывающие компании США вливают дополнительные средства, их субсидируют, им активно помогали выжить в пандемию, так как страна покрывает только половину своих потребностей в топливе за счет местного производителя и стремится вывести этот показатель хотя бы на 65-70%.

Кроме того, необходимо учитывать и еще один фактор — это расходы на разведку, логистику, бурение. «В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре. При этом в планах РФ активно исследовать арктический шельф», — разъяснил экономист.

Эксперт также отметил, что в США нефтяной бизнес является частным и не приносит государству значительную часть дохода. В России же эта отрасль контролируется властью, а практически все добывающие компании за редким исключением имеют в составе учредителей государственные структуры, что предполагает контроль над ценами.

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