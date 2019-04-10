Экономисты ПетрГУ подготовят научное обоснование инициативе депутата Петросовета

Депутат Петрозаводского городского совета Александр Анишин встретился со студентами Института экономики и права ПетрГУ.

Учащиеся вуза обсудили депутатскую инициативу о введении в России краткосрочных больничных без предоставления справки от врача.

Анишин представил аудитории один из депутатских проектов о введении в России практики личных заявлений работников о временной нетрудоспособности, разработкой которого он занимается совместно с экспертом по вопросам Финляндии Татьяной Исламаевой.

С инициативой о закреплении в трудовом законодательстве или в коллективных договорах нормы, предусматривающей предоставление определенного количества дней, в течение которых работник при легком недомогании получает право по согласованию с руководством остаться дома без предоставления больничного листа, Александр Анишин выступил в январе этого года.

"Отпуск по болезни избавит работников от необходимости переносить простуду "на ногах" и будет способствовать сокращению распространения "сезонных" заболеваний среди окружающих, а также снизит нагрузку на участковых терапевтов, сократит расходы фонда обязательного соцстрахования или работодателя, а также уменьшит трудозатраты, связанные с администрированием вопросов с выпиской и контролем над оформлением и выплатой денежных средств по больничным листам, - перечислил депутат. - Подобного эффекта уже удалось достичь в ряде европейских государств, где практика краткосрочного больничного без предоставления медсправки успешно работает уже несколько десятилетий".

По его словам, предстоит четко сформулировать механизм реализации с учетом российских реалий и апробировать его на пилотном регионе, например, Карелии. Однако предварительно вопрос необходимо изучить с точки зрения науки и просчитать положительный эффект для экономики от введения данных изменений.

Участники встречи в Институте экономики и права выразили желание со своей стороны подключиться к проекту. Группа студентов совместно с преподавателями профильного подразделения ПетрГУ готовы провести аналитическое исследование на базе предприятий и медицинских учреждений Петрозаводска. Планируется, что результаты исследовательской работы будут представлены на рассмотрение республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на которой депутатскую инициативу Александра Анишина обсудят представители профсоюзов и работодатели Карелии.