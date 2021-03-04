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Экономным пассажирам фирменного поезда "Карелия" предлагают купить "деловой проездной"

Новости. Общество
14:13, 05 Марта 2021
фото: ©"Столица на Онего"
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Теперь все, кто часто ездит в Москву на нашем фирменном поезде "Карелия", могут сэкономить на покупке билетов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Артура Парйенчикова, экономия стала возможной после включения холдингом РЖД поезда №17/18 в перечень составов, где предоставляется услуга "Деловой проездной".

"Стоимость такого проездного варьируется в зависимости от количества поездок и от того, в каком вагоне – купе или СВ – предпочитает путешествовать пассажир. Так, проездной на 12 поездок в купе обойдется в 12 тысяч рублей, то есть стоимость одной поездки для пассажира составит 1 тысячу. Если оформить проездной на 6 поездок, его стоимость составит 7,8 тысяч рублей (то есть цена одной поездки – 1,3 тыс. рублей). Проезд в СВ, конечно, подороже", - написал Парфенчиков.

"Деловой проездной" можно приобрести на официальном сайте "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Глава напомнил, что проездной уже действует на поездки в "Ласточках", курсирующих по маршрутам Санкт-Петербург – Сортавала, Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.

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Комментарии

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однозначно
2021-03-05 14:24:35
У артурчика проездной в СВ
Гость
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