Экс-чиновники Госавтодорнадзора по Карелии, которые брали взятки алкоголем и деньгами, отправились в колонию

Петрозаводский городской суд признал виновными в коррупции бывшего замначальника отдела автотранспортного и автодорожного надзора УГАДН России по Карелия Евгения Шелковников и экс-начальника отдела кадрового, правового и организационно-аналитического обеспечения ведомства Дениса Краснопевцев.

Как установил суд, Шелковников и Краснопевцев в 2016 году получали взятки в виде денег и алкогольной продукции от грузоперевозчиков. Незаконное вознаграждение они брали от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, допустивших нарушения правил перевозки тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов, за решение вопросов об освобождении от административной ответственности и взыскания наложенных штрафов, а также за беспрепятственный выпуск задержанных транспортных средств со специализированной стоянки.

Кроме того, Шелковников оказывал незаконное содействие организации, осуществлявшей перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, в получении сверхприбыли за счет взимания с перевозчиков поборов за навязанные и фактически не оказанные услуги.

Суд также признал Краснопевцева виновным в хищении путем обмана денег у предпринимателя, которого чиновник ввел в заблуждение относительно своей возможности оказывать влияние на действия или бездействие надзорных органов по фактам допущенных нарушений на территории Ленинградской области.

По данным карельской прокуратуры, с учетом вынесенного ранее приговора суд приговорил Шелковникова к 13 годам лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей. Он также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 15 лет.

Краснопевцеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 240 тысяч рублей.