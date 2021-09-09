Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ

Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев узнали секреты бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Сергея Пирожникова, устроив миллионеру свидание с тремя девушками.

Евгений Пирожников стал участником шоу «Секрет», которое выходит на телеканале Т. Т. Ведущие программы устроили экс-депутату откроенное свидание сразу с тремя девушками.

«Так выглядит свидание с миллионером, когда ты на нём не одна, а вас сразу трое. Какие секреты не устроят придирчивого мужчину, которого уже ничем не удивить?» — анонсируют шоу «Секрет» в соцсети.

Программа с Пирожниковым, у которого известные ведущие попытаются выведать все секреты общения с девушками, выйдет в субботу, 11 сентября, в 23:00.

Ранее сообщалось, Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина.