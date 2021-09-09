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Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ

Новости. Общество
16:07, 10 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев узнали секреты бывшего депутата Законодательного собрания Карелии Сергея Пирожникова, устроив миллионеру свидание с тремя девушками.

Евгений Пирожников стал участником шоу «Секрет», которое выходит на телеканале Т. Т. Ведущие программы устроили экс-депутату откроенное свидание сразу с тремя девушками.

«Так выглядит свидание с миллионером, когда ты на нём не одна, а вас сразу трое. Какие секреты не устроят придирчивого мужчину, которого уже ничем не удивить?» — анонсируют шоу «Секрет» в соцсети.

Программа с Пирожниковым, у которого известные ведущие попытаются выведать все секреты общения с девушками, выйдет в субботу, 11 сентября, в 23:00.

Ранее сообщалось, Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина.

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Комментарии

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Топор
2021-09-10 17:26:12
На кой чёрт,уж простите,нам эта "новость"?
Этот мелкий порно-деятель обчистил наши карманы, косвенно, конечно, умело пристраивать к бюджетному и иному корыту....
Лучше бы с медициной хоть что то делали, а то детей без сознания под дождём, в "буханках" разбитых возят,как недавно писали, ещё много случаев кто "попал" с "лечением" или приемами к врачу....
На кой хрен нам эти Минздравы, что городские ,что республиканские, от них только вред и трата денег бешеных на их содержание, а выхлоп: бесконечные отписки и бессмысленные бумажки для " занятости" врачей!?!
Жуть
2021-09-10 16:20:44
дуркует от безделия , скучает по малой родине и корешам что на зоне .
Гость
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