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Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников заглянул в подводный мир и вернулся оттуда с бутылкой (ВИДЕО)

Новости. Общество
08:20, 27 Июля 2021
фото: © Видео Сергея Пирожникова

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина.

Сергей Пирожников погрузился на дно в батискафе и рассказал об этом в инстаграме.

«Я много раз нырял с аквалангом, но сидеть в прозрачном акриловом куполе на огромной глубине и рассматривать затонувшую подводную лодку и окружающий мир — это совсем другое», — сообщил он.

По словам Сергея Пирожникова, ему довелось побывать на дне в уникальном батискафе.

«Кстати, батискаф triton 3300/3 способен погружаться на глубину до 1.2 км., работать там не менее 8 часов, а в экстренном случае экипаж может остаться жив в течение 4 дней под водой. Батискафов такого класса в мире не более 60-70 штук. Именно в этом же аппарате (если помните, показывали по всем каналам ящика) ребята погружали нашего молодого лидера нации. Стоит такая штука 3.5 млн долларов», — рассказал Пирожников.

По словам бывшего депутата карельского парламента, со дна он вернулся с бутылкой.

«А еще мне повезло найти и достать бутылку вина, пролежавшую под водой много лет», — сообщил Пирожников.

Ранее сообщалось, как экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников первый раз прыгнул с парашютом.

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Комментарии

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Нелли
2021-07-27 09:40:46
А что этот "депутат" сделал для Карелии? Кроме как ,сначала нажился на порнухе, потом подчистил Карелию, и ,набив карманы, теперь посмеивается,наверное, над доверчивыми людьми,которые за него голосовали! Наверняка из ЛДПР...?
кир
2021-07-27 09:24:20
Так жить - мечта нашего человека.
Саныч
2021-07-27 08:57:49
Вечно стырит что-нибудь)
Off
2021-07-27 08:43:57
Либерда развлекается.. так социопатишка? :)
Гость
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