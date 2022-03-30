Экс-депутат Заксобрания Карелии поймал на Мальдивах стокилограммового Черного марлина

Бывший депутат Законодательного собрания Карелии Сергей Пирожников осуществил мечту на своей яхте на Мальдивах.

Эмигрировавший в Арабские Эмираты экс-депутат карельского парламента Сергей Пирожников рассказал на своей странице в соцсетях о самой удачной рыбалке в своей жизни.

«Случилось то, о чем мечтал столько лет. Черный марлин, 100 кг. В интернете пишут, что таких берут не более 100 в год во всем мире. Не знаю, правда это или нет, но в любом случае это нечеловеческое везение. На моей яхте на Мальдивах за 11 лет такого выловили всего три раза», — пишет бывший парламентарий в соцсети.

Ранее сообщалось, охотники за золотом напали Сергея Пирожникова на пляже в Рио-де-Жанейро.