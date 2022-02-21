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Охотники за золотом напали на экс-депутата Заксобрания Карелии на пляже в Рио-де-Жанейро

Новости. Общество
10:14, 22 Февраля 2022
фото: © pirozhnikov_sergey / instagram

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Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников подвергся нападению на одном из престижных пляжей в Рио-де-Жанейро.

На своей странице в соцсетях эмигрировавший в Арабские Эмираты экс-депутат карельского парламента Сергей Пирожников рассказал, как он приехал отдыхать в Рио-де-Жанейро и на одном из пляжей на него напали и сорвали золотую цепочку.

«Меня предупреждали, что в Рио нельзя носить цепочки, но я никогда не снимаю крестик», — рассказал Сергей Пирожников.
В результате, не прислушавшись к предупреждению, он стал жертвой охотников за золотом.

«Пацаны работают группами — спереди идет человек, ищущий дорогие вещи, и подает знак велосипедисту, который подъезжает сзади и срывает цепочку», — поделился экс-депутат.

Несмотря на то, что Сергей Пирожник эмигрировал в ОАЭ, он душой остается нашим человеком, поэтому похитителям ничего не досталось.

«Но мы русские, с нами Господь, трофеев им не досталось, хотя цепочку порвали», — написал Пирожников.
Подробностей инцидента бывший парламентарий предпочел не раскрывать, чтобы не возникло проблем с законом.

Ранее сообщалось, что Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ, а также бывший парламентарий рассказывал, что погрузился на дно в батискафе и отыскал там бутылку вина, что прыгал с моста на водопадах Виктория в Зимбабве и многое другое. На телеканале «Пятница!» 20 декабря показали шоу «Секретный миллионер».

Напомним, Сергей Пирожников не только экс-депутат карельского парламента, но и основатель одного из крупнейших российских сервисов по покупке авиабилетов «Купибилет». В конце 2020 года он принял решение переехать в Арабские Эмираты. Сегодня он проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Слепой
2022-02-22 12:57:28
Мигранты из южных республик и там есть,хи,хи...
Кеша
2022-02-22 11:37:40
Может его "задушить " хотели,а он подумал что грабители?
кир
2022-02-22 10:31:34
Достали с этим челом.
Гость
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