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Экс-депутат Заксобрания Карелии встретил свой день рождения в утлой лачуге с самым ядовитым пауком в мире

Новости. Общество
16:02, 26 Февраля 2022

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Бывший парламентарий Карелии отпраздновал свой 39-й день рождения в экстремальных условиях.

На своей странице в соцсети Сергей Пирожников сообщил, что как бы ни старались недоброжелатели, но его день рождения все же наступил.

«Я обычно не думаю о возрасте, но вдруг все начинают напоминать, и цифра 39 удивляет. Праздник я встретил в непроходимых джунглях бассейна Амазонки, в утлой лачуге из которой перед сном пытался выгнать самого ядовитого в мире бразильского паука-бегуна. Здесь утром поют десятки птиц за окном, не работает телефон, а интернет по радиоканалу так плох, что текстовые сообщения еле доходят, да еще и пропадает постоянно», - написал Серей.

По словам экс-депутата, жалеет он сейчас лишь об одном, что не может искупаться в озере из-за крокодилов и пираний.

«Кстати, вчера я их наловил и пожарил, они оказались невероятно вкусными, это теперь моя любимая рыба», - посмеялся Сергей.

Ранее сообщали, что у Сергея Пирожникова охотники за золотом сорвали цепочку с крстиком с шеи на одном из самых знаменитых пляжей Рио-де-Жанейро.

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Комментарии

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