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Экс-депутат предсказал рекордную убыль населения в Карелии

Новости. Общество
14:34, 16 Октября 2020
фото: личный аккаунт в соцсети
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Заслуженный юрист России и Карелии, бывший депутат парламента республики Александр Лукин считает, что республика войдет в число рекордсменов по убыли населения.

Александр Лукин прокомментировал у себя в фейсбуке прогноз по масштабной убыли населения России к 2024 году. Юрист считает это следствием "проводимой антинародной политики".

"К 2024 году численность населения в России может сократиться на 1,2 миллиона человек. Причинами этого эти ангажированные эксперты называют последствия Второй мировой войны, демографические ямы 1990-х годов и неготовность граждан к созданию многодетных семей. Конечно, для оправдания проводимой антинародной политики легче всего искать причины в прошлом, а я предлагаю посмотреть в сегодня и будущее. По моему мнению, для России, где традиционно всегда были большие семьи, это самый объективный показатель плохой, социально не ориентированной экономики", - написал в соцсети Александр Лукин.

Он предположил, что Карелия может поставить рекорд в части сокращения населения из-за неудовлетворительных социально-экономических условий.

"Пожалуй, Карелия в этом удручающем процессе уменьшения населения может стать рекордсменом, судите сами: по данным Росстата, численность населения Карелии в 2020 году составляет 614 064 чел., а 1989 году было 790150 человек, то есть за 30 лет население Карелии уменьшилось на 176 086 чел. - это фактически почти на четверть. Причины очевидны: у людей нет работы, нет достаточных средств для достойной жизни", - заключил Александр Лукин.

Ранее Известия сообщили, что население страны будет сокращаться ежегодно до 2024 года и в общей сложности может уменьшиться на 1,2 млн человек. Издание получило эти сведения из обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года.

Ранее сообщалось, что естественную убыль населения Карелии в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

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