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Почему Карелии предсказывают медленное вымирание

Новости. Общество
10:18, 23 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Подробности читайте далее.

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