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Экс-глава Беломорского района Карелии поддержал реорганизацию Центра поморской культуры

Новости. Общество
11:39, 27 Октября 2021
фото: © ЛидерыКарелии.РФ

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Член Общественной палаты республики назвал объединение центра с районным краеведческим музеем «Беломорские петроглифы» «давно накипевшей мерой».

Член Общественной палаты Карелии и бывший глава Беломорского района Михаил Третьяков поддержал в социальных сетях решение местной администрации о реорганизации Центра поморской культуры. Как считает отставной глава района, присоединение центра к районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы» — это мера «необходимая и давно накипевшая».

«Я уверен, после присоединения к музею, благодаря бесценному опыту работников центра, произойдет определенная консолидация сил и средств на дальнейшее развитие культуры района. А гордость Беломорского района — Поморский русский народный хор —  в год своего 85-летия вернется в Дом культуры, и мы достойно подготовим ряд мероприятий, посвященных этому событию», — такое мнение Михаила Третьякова приводит паблик районной газеты «Беломорская трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Михаил Третьяков занимал пост главы Беломорского района Карелии менее двух лет и сам сложил с себя полномочия районного руководителя в августе прошлого года. Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения 9 сентября 2018 года в качестве кандидата от партии «Единая Россия», а 27 сентября того же года возглавил Беломорский муниципальный район.

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Комментарии

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Off
2021-10-27 12:17:08
Ползучая ассимиляция..
Саныч
2021-10-27 11:49:39
Еще один хрен с горы. Иди уже работай.
топка
2021-10-27 12:10:48
Саныч, крепкий мужик. Пусть работает. Не вставляй палки в колёса.
Гость
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