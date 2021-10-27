Экс-глава Беломорского района Карелии поддержал реорганизацию Центра поморской культуры

Член Общественной палаты республики назвал объединение центра с районным краеведческим музеем «Беломорские петроглифы» «давно накипевшей мерой».

Член Общественной палаты Карелии и бывший глава Беломорского района Михаил Третьяков поддержал в социальных сетях решение местной администрации о реорганизации Центра поморской культуры. Как считает отставной глава района, присоединение центра к районному краеведческому музею «Беломорские петроглифы» — это мера «необходимая и давно накипевшая».

«Я уверен, после присоединения к музею, благодаря бесценному опыту работников центра, произойдет определенная консолидация сил и средств на дальнейшее развитие культуры района. А гордость Беломорского района — Поморский русский народный хор — в год своего 85-летия вернется в Дом культуры, и мы достойно подготовим ряд мероприятий, посвященных этому событию», — такое мнение Михаила Третьякова приводит паблик районной газеты «Беломорская трибуна» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Михаил Третьяков занимал пост главы Беломорского района Карелии менее двух лет и сам сложил с себя полномочия районного руководителя в августе прошлого года. Третьяков был избран депутатом совета Беломорского городского поселения 9 сентября 2018 года в качестве кандидата от партии «Единая Россия», а 27 сентября того же года возглавил Беломорский муниципальный район.