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Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Новости. Общество
15:52, 23 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Это журналисту "Столицы на Онего" подтвердила гражданская супруга бывшего главы Карелии Андрея Нелидова – Арина.
"О том, что прокуратура не обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении Андрея Витальевича, сегодня мне сообщил его адвокат, - рассказала Арина Владимировна. – Значит, уже скоро он будет на свободе".

В УФСИН Карелии "Столице на Онего" сообщили, что Андрей Нелидов, вероятно, будет освобожден из колонии в Медвежьегорске 30 марта. К этому времени, пояснили в УФСИН, истекут необходимые для его освобождения 10 рабочих дней с даты получения (18 марта) исправительным учреждением решения Медвежьегорского суда об УДО Андрея Нелидова.

Ранее мы сообщали, что УФСИН Карелии поддержало ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет. Однако, по полученной нами в надзорном ведомстве информации, прокуратура не стала обжаловать решение судьи Медвежьегорского суда Игоря Писанчина, 12 марта удовлетворившего ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

О том, переедет ли Андрей Нелидов в Санкт-Петербург после освобождения, его супруга Арина отвечать не стала. Сама Арина Владимировна, считавшаяся в Петрозаводске хорошим адвокатом по семейному праву, сегодня с 9-летним Андреем Нелидовым-младшим проживает в городе на Неве.

Напомним, что 2 марта 2018 года Петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от петрозаводской предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По полученной в республиканской прокуратуре информации, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов выплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после приговора суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в так называемую тюремную больницу в Медвежьегорске. Здесь, сообщили нам в УФСИН Карелии, экс-губернатор трудился санитаром. Убирал помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищал ее от снега. В исправительном учреждении Нелидов вел себя хорошо, режим отбывания наказания не нарушал, от работы не отлынивал.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-23 16:37:39
Следующим будет ночной фотограф. Всенепременно закосит под немощного, ибо очень боится ехать на строгий режим. Тем более на 10 лет без перспективы УДО.
zanoza
2021-03-23 16:32:57
Выйдет на свободу по УДО и поедет на Канары здоровье поправлять :)
кир
2021-03-23 16:26:45
Фигня, сказал кот. Вы такие же.
театральный критик
2021-03-23 16:26:10
Исполнит дембельскую песню про человека и кошку ?
Изя
2021-03-23 16:31:08
театральный критик, про ревоюцию споёт . как Кумарину из ОПГ)))
Изя
2021-03-23 16:15:45
Этот губер вышел . другой зашёл , баланс надо поддерживать :) Так ведь . бабуля ????
crocodile66
2021-03-23 16:12:35
Ну а что ? Место нагрел . Следующий ...
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