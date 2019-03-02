Экс-глава Минсельхоза Карелии назвал недостаточными меры поддержки молочного производства

Гендиректор ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" Григорий Мануйлов прокомментировал новую политику республиканских властей по субсидированию сельхозпроизводителей.

"Внимательно ознакомившись с условиями и порядком предоставления субсидий и ставками на субсидируемую продукцию, я пришел к выводу, что на 2019 год нам предложен объем государственной поддержки, который намного ниже, чем в 2018 году. Мне не совсем понятно, почему при таком бюджете, выделенном на поддержку агропромышленного комплекса, в республике уменьшается реальная финансовая помощь негосударственным сельхозпредприятиям. К примеру, в 2018 году объем бюджетных ассигнований на поддержку агропромышленного комплекса вырос на 60% по сравнению с 2017 годом, а наше предприятие получило такой же объем средств, как в 2016 году, и чуть выше, чем в 2017. А проанализировав цифры 2019 года, я увидел, что объем государственной поддержки нашего сельхозпроизводства стал даже существенно меньше", - заявил бывший министр сельского хозяйства Карелии Григорий Мануйлов.

Что думает экс-глава Минсельхоза республики о новом курсе министерства - в материале "Столицы на Онего".