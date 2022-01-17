Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу

Бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник стала руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня, 18 января, экс-глава Петрозаводска Ирины Мирошник заступила на новую должность руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат. По имеющейся информации, представить Ирину Мирошник коллективу этого ведомства из Москвы приехал замруководителя названной федеральной службы.

Этот факт нашему изданию подтвердили в самом Карелиястате, сообщив, что в настоящее время Ирина Мирошник вместе с гостем из Москвы осматривают рабочие кабинеты организации, знакомятся с коллективом.

Как ранее мы сообщали, предыдущему многолетнему руководителю «Карелиястата» Сергею Васильеву 4 декабря 2020 года исполнилось 65 лет. И поскольку это предельный возраст пребывания на государственной службе, Сергей Борисович вышел на пенсию, и с тех пор должность руководителя ведомства оставалась вакантной. ВРИО руководителя до прихода Ирины Мирошник была опытный заместитель Людмила Король. При этом еще недавно Людмила Сергеевна не подтвердила журналисту «Столицы на Онего» информацию о назначении Ирины Мирошник руководителем Карелиястата, на официальном сайте которого ВРИО руководителя ведомства сегодня еще значится Людмила Король.

Напомним, что на посту сити-менеджера Петрозаводска Ирина Мирошник проработала 5 лет. Срок ее полномочий истек 20 апреля прошлого года, но в статусе и.о. главы города она оставалась до 16 мая.

С жителями города Ирина Мирошник попрощалась на своей странице «В контакте».

«Эти более чем пять лет были насыщены событиями и изменениями в Петрозаводске при вашем непосредственном участии. Мы вместе неустанно воплощали проекты и программы по развитию нашего любимого города. Я очень ценю вашу поддержку, конкретные дела, добрые или острые слова, советы и подсказки. Ведь все это было продиктовано вашим неравнодушным отношением к родному городу, желанием сделать его красивее и комфортнее», - написала Ирина Мирошник.

Как мы ранее сообщали, именно Ирина Мирошник в 2017 году отменила общегородские планерки, на которых каждый житель города мог задать любой вопрос сити-менеджеру Петрозаводска.