Экс-главу Минтранса Карелии за взятки приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Петрозаводский горсуд признал Алексея Кайдалова виновным в получении взяток при реконструкции аэропорта в Бесовце и приговорил подсудимого к 15 годам строгого режима, со штрафом 40 млн рублей.

В понедельник, 21 ноября, судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков признал виновным бывшего министра дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексея Кайдалова. Его обвиняли в получении взяток.



Кайдалова приговорили к 15 годам в колонии строгого режима, со штрафом в 40 млн рублей. Отметим, гособвинение просило отправить бывшего чиновника за решетку на 17,5 лет. Сторона защиты заявила, что приговор будет обжалован. Сам Кайдалов своей вины не признал.

Как заявила сторона защиты экс-чиновника, приговор будет обжалован.



Напомним, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.



Помимо этого, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей — часть трехмиллионной взятки. За эти деньги якобы они ждали содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.



Также напомним, ранее Петрозаводский суд приговорил Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.