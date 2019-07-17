Экс-король Малайзии развелся с мисс Москва, пишут СМИ

Бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015".

Документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Кроме того, источники подтвердили газете подлинность свидетельства о расторжении брака, которое попало в местные социальные сети, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на газету New Straits Times.



Причину расторжения отношений издание не называет, но отмечает, что если верить документу, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, так называемый неотменяемый развод. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало.



Кроме того, как сообщили газете источники, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной в Instagram, где она заявляла о том, что ее сын – "будущий король Малайзии".



Ранее сообщалось, что празднование свадьбы короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса "Мисс Москва–2015", россиянки Оксаны Воеводиной состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.



В январе этого года султан Мухаммад V неожиданно для всех отрекся от общенационального престола, сохранив свой статус наследственного правителя штата Келантан. В качестве причины отречения была названа срочная необходимость постоянного присутствия монарх в его родном штате, в котором начал снижаться уровень благосостояние населения.