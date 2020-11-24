Экс-мэр Костомукши получила медаль за заслуги перед Карелией

Бывшая глава Костомукшского городского округа Анна Бендикова награждена медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

В минувший вторник, 24 ноября, министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев вручил экс-мэру города горняков Анне Бедиковой медаль.

"Благодарю Вас за высокий профессионализм на должности главы Костомукшского городского округа, за активное участие в федеральных и региональных программах, четкое и грамотное исполнение вопросов местного значения!" - написал глава Миннаца на своей странице в соцсети.

Сергей Киселев пожелал Анне Бендиковой успехов на новом рабочем месте.

Напомним, с 11 августа Бендикова досрочно сложила свои полномочия в администрации Костомукши. Экс-мэр возглавила переехала в Петрозаводск и возглавила МФЦ Карелии.