В городе горняков Карелии сменился глава администрации

Анна Бендикова ушла с поста главы Костомукшского городского округа, оставив вместо себя своего зама Сергея Новгородова.

В минувший вторник на внеочередной сессии Совета депутатов была принята отставка главы Костомукши Анны Бендиковой. С 11 августа Анна Владимировна досрочно сложила свои полномочия, исполняющим обязанности главы администрации назначен Сергей Новгородов, первый заместитель главы, сообщает сетевое издание "64 параллель онлайн".

"Мой уход связан с тем, что недавно мне предложили другую работу. Но я хочу сказать: дорогие друзья и коллеги! Я выражаю вам огромную благодарность за нашу совместную работу. Я знаю, что в ближайшее время в Костомукше будет много позитивных перемен, и это наша с вами заслуга, это результат нашего с вами сотрудничества. Я прожила в Костомукше 36 лет. Она навсегда будет в моем сердце. Здесь все мои друзья и коллеги. Здесь моя жизнь. Это не просто...", - цитирует издание Анну Бендикову.

Ранее сообщалось, что Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.