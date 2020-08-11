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В городе горняков Карелии сменился глава администрации

Новости. Общество
06:50, 12 Августа 2020
фото: Новости Костомукши
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Анна Бендикова ушла с поста главы Костомукшского городского округа, оставив вместо себя своего зама Сергея Новгородова.

В минувший вторник на внеочередной сессии Совета депутатов была принята отставка главы Костомукши Анны Бендиковой. С 11 августа Анна Владимировна досрочно сложила свои полномочия, исполняющим обязанности главы администрации назначен Сергей Новгородов, первый заместитель главы, сообщает сетевое издание "64 параллель онлайн".

"Мой уход связан с тем, что недавно мне предложили другую работу. Но я хочу сказать: дорогие друзья и коллеги! Я выражаю вам огромную благодарность за нашу совместную работу. Я знаю, что в ближайшее время в Костомукше будет много позитивных перемен, и это наша с вами заслуга, это результат нашего с вами сотрудничества. Я прожила в Костомукше 36 лет. Она навсегда будет в моем сердце. Здесь все мои друзья и коллеги. Здесь моя жизнь. Это не просто...", - цитирует издание Анну Бендикову.

Ранее сообщалось, что Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Театральный критик
2020-08-12 08:21:25
Целиком и полностью одобряю.
тетка
2020-08-12 09:07:25
Театральный критик, на твое одобрение всем плевать.
Гость
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