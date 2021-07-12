Реклама
Прислать новость
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии 1
12.07.2021 15:46
В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО) 2
12.07.2021 16:10
«Я дома, и я жива: на моих глазах ушло из жизни 7 человек — это страшно» 5
12.07.2021 14:59
Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели 5
12.07.2021 14:08

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина избрана председателем Совета директоров предприятий «Олонии»

Новости. Политика
12:00, 13 Июля 2021
фото: © yabloko.ru

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина, работавшая ранее директором Олонецкого молочного комбината, после выхода из декретного отпуска избрана председателем Совета директоров предприятий «Олонии».

В состав «Олонии» входят молочный комбинат, пекарня «Олония», сеть фирменных магазинов и другие предприятия.

Ранее Галина Ширшина заявила, что отказывается от выборов в Госдуму и другие органы власти для того, чтобы сосредоточиться на новых проектах «Олонии».

В планах — увеличить ассортимент и объем производства продуктов питания, ужесточить требования к качеству и свежести продукции. Также Ширшина собирается усилить взаимодействие с жителями Карелии и с их участием формировать предложение для потребителей своей продукции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-07-13 12:07:43
Люди такое не едят! ПсихолОг -животновод, бу га га ! :)
кир
2021-07-13 12:01:16
Пусть работает. Не мешайте ей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
12.07.2021, 15:46
Утонул сотрудник заповедника «Кивач» в Карелии
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации

Аналитика

Сегодня 12:15
Обществоведение
Жить и работать на малой родине
В советские времена в районах Карелии была активная социальная жизнь и работа, а сейчас людям неуютно на «угасающей» родине.   
«Позволял назвать главу Карелии «приставом», а главу города – «комсомолкой» 2
Сегодня 09:40
«Никто их никуда не сливал» 10
07.07.2021 16:55
Время Сенькина и Сепсякова 8
07.07.2021 13:55
Российские дачники оживили трафик на границе с Финляндией 1
06.07.2021 13:47
Вся аналитика

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»