Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина избрана председателем Совета директоров предприятий «Олонии»

Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина, работавшая ранее директором Олонецкого молочного комбината, после выхода из декретного отпуска избрана председателем Совета директоров предприятий «Олонии».

В состав «Олонии» входят молочный комбинат, пекарня «Олония», сеть фирменных магазинов и другие предприятия.

Ранее Галина Ширшина заявила, что отказывается от выборов в Госдуму и другие органы власти для того, чтобы сосредоточиться на новых проектах «Олонии».

В планах — увеличить ассортимент и объем производства продуктов питания, ужесточить требования к качеству и свежести продукции. Также Ширшина собирается усилить взаимодействие с жителями Карелии и с их участием формировать предложение для потребителей своей продукции.