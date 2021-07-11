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Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина приняла решение не участвовать в сентябрьских выборах

Новости. Политика
12:06, 12 Июля 2021
фото: © omskyabloko.ru

Выйдя из декретного отпуска, она вернулась на работу в «Олонию», у которой большие планы по развитию производства в Карелии.

Как пояснила нашему изданию Галина Игоревна, уже в ближайшее время «Олонию» ожидают изменения. В частности, будет значительно усилено взаимодействие с покупателями. Именно их мнение будет решающим при создании предложений по натуральным, качественным и свежим молочным продуктам. Такие предложения должны в итоге стать для покупателей лучшими.

«Олония» планирует расширить линейку продукции, опираясь на мнение жителей Карелии, что, по словам Галины Ширшиной, потребует немало сил, но при поддержке и активном участии в процессе покупателей изменения не заставят себя долго ждать.

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Комментарии

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юнипер95
2021-07-12 15:24:04
чемодан без ручки
елпидифор
2021-07-12 15:21:24
Как была зиц-председателем Фунтом в мэрии, так и осталась в "Олонии".
1677
2021-07-12 15:00:40
Хороший она человек, побольше бы таких - заметил кот
Варя
2021-07-12 14:04:57
Её бы в Госдуму!?! Но кто ж пустит? Туда только какой-нибудь старенькой болтушке можно!?
Изя
2021-07-12 14:28:52
Варя, если её пустить туда , то основную часть надо посадить , не сработаются )))
бюджет
2021-07-12 13:59:58
Ну и правильно, "еще не вечер".
Самуил
2021-07-12 13:34:14
Поциенты в палате всё ураганят. Ураганят и будут ураганить. Им другого природой не дано!)
кир
2021-07-12 13:56:08
Самуленок, хватит выпендриваться палатой, никчемный "специалист".
Саныч
2021-07-12 13:26:09
Хорошая женщина.
кир
2021-07-12 13:15:49
Училки не могут быть хозяйственными руководителями. Не дано им природой.
Изя
2021-07-12 14:33:20
И тут ты прав , деформировано всё в голове )))
Off
2021-07-12 14:09:17
кир, алкаши не могут обсуждать училок..даже коты :)
Leopol'd
2021-07-12 12:59:44
Верное решение. Всё равно работать на благо населения не дадут. Всё идет на воплощение решений партии. Прям детство "брежневское" вспоминается.
mobikk
2021-07-12 12:39:24
Как вспомню работу этого мэра -так вздрогну
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