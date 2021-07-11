Экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина приняла решение не участвовать в сентябрьских выборах

Выйдя из декретного отпуска, она вернулась на работу в «Олонию», у которой большие планы по развитию производства в Карелии.

Как пояснила нашему изданию Галина Игоревна, уже в ближайшее время «Олонию» ожидают изменения. В частности, будет значительно усилено взаимодействие с покупателями. Именно их мнение будет решающим при создании предложений по натуральным, качественным и свежим молочным продуктам. Такие предложения должны в итоге стать для покупателей лучшими.

«Олония» планирует расширить линейку продукции, опираясь на мнение жителей Карелии, что, по словам Галины Ширшиной, потребует немало сил, но при поддержке и активном участии в процессе покупателей изменения не заставят себя долго ждать.