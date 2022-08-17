Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации армии

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в рамках уголовного дела за дискредитацию российской армии.

Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

«Ройзман задержан утром, к нему домой пришли силовики. В отношении него возбуждено уголовное дело о дискредитации в отношении российской армии», — сказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов зашли в офис Фонда Ройзмана для проведения обысков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Обыски проходят и в его квартире, а также планируются в частном музее Невьянской иконы, которым руководит Ройзман.

Как передает корреспондент ТАСС, на месте работают следователи и оперативные сотрудники. На месте также находится один из адвокатов Ройзмана. Журналистов не допускают на расстояние ближе 10 м. к месту проведения следственных мероприятий.

В этом году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях по статье 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей. Также его оштрафовали на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

В 2021 году Ройзман несколько раз участвовал в несанкционированных акциях в Москве и Екатеринбурге, в связи с чем его суммарно оштрафовали на 60 тыс. рублей. Кроме того, суд признавал Ройзмана виновным в организации несогласованных акций и назначал ему административный арест на девять суток. Но по итогам рассмотрения апелляций срок ареста сократили до одних суток.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. Затем он был сотрудником радиостанции «Эхо Москвы». После этого бывший чиновник занимался общественной деятельностью.