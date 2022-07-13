Экс-министр образования Карелии рассказала, какие традиции надо возродить в новом молодежном движении

Новое движение поможет детям и молодежи Карелии получить навыки для успешной жизни, считает экс-министр образования Карелии Галина Разбивная.

В России появилось новое движение детей и молодежи. Федеральный закон о его создании подписал Владимир Путин, а в «Артеке» прошло первое собрание, в котором участвовали 26 учредителей — руководителей и представителей крупнейших детских общественных организаций.

Названия у движения пока нет. Но известно, что участвовать в нем смогут дети от 6 до 18 лет на строго добровольных началах. Независимо от возраста, ребенок сам должен принять решение: интересно ему это или нет.

Предполагается, что новое движение поможет школьникам выбрать сферу интересов и определиться с будущей профессией. Учредители считают, что это — отличная возможность дать детям базовые навыки, при помощи которых им будет проще устроиться в жизни, и возродить традиции воспитания успешного поколения.

О том, какие традиции стоит возродить, мы спросили у Галины Разбивной. Многие помнят ее как министра образования республики Карелия. А до того, как возглавить министерство, работала в петрозаводских школах средней школе N 8 и 23, старшей пионервожатой в «Артеке», директором Дворца творчества детей и юношества.

— Раньше была хорошая идея: старшие — комсомол — шефствовали над младшими — пионерами. Например, наши карельские студенческие стройотряды приглашали к себе так называемых «трудных» подростков, буквально брали на перевоспитание. И это была такая великолепная школа труда, мужества, патриотизма, порядочности, что результат порой оказывалось эффективнее, чем «проработки» в детской комнате милиции. И было бы хорошо распространить этот принцип на новое движение — чтобы молодежь брала детей под свое крыло, — прокомментировала Галина Анатольевна. — Сейчас это могут быть те же студенческие отряды или волонтерское движение, куда можно привлекать школьников. Не теоретически им что-то объяснять, а дать возможность поучаствовать в реальных делах. Или — решение экологических проблем, спасение животных. Или даже людей — многим детям очень интересна работа М. С. Здесь не надо замахиваться на решение глобальных проблем — пусть ребенок под руководством старших делает маленькое, но реальное дело, учится чему-то конкретному. Это будет полезно и самим детям, и обществу».

Как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, движение станет платформой для реализации научных, творческих, бизнес-проектов школьников. Это станет возможно благодаря развитой сети партнерских организаций: вузов, бизнес-партнеров, творческих коллективов.

«Я всегда за любое движение. Само слово «движение» — это деятельность, изменения, реализация планов, сбывающиеся мечты. Поэтому считаю, что все хорошее надо приветствовать. Но обязательно должна быть концепция, продуманность этого движения», — считает Разбивная.

О создании нового детского и молодежного движения Президента РФ просили как сами ребята, так и учителя, воспитатели, работающие с ними в тесном контакте. Глава государства инициативу одобрил и заявил, что возглавит наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. В работе движения также примут прямое участие государственные и общественные организации. Президент России заявил, что возглавит наблюдательный совет нового движения.

Сейчас в существующих движениях задействованы 3 млн детей, новый проект объединит более 18 миллионов.