Экс-министр строительства Карелии Александр Ломако вернулся в республиканское правительство

Пост руководителя карельской Госэкспертизы вновь занял Михаил Ганин.

Конфликт вокруг назначения бывшего министра строительства Карелии Александлра Ломако на должность руководителя республиканского управления государственной экспертизы неожиданно завершился … возвращением бывшего чиновника в карельское правительство. Как сообщили "Столице на Онего" в автономном учреждении "Управление государственной экспертизы Республики Карелия", его вновь возглавил прежний начальник Михаил Ганин, с которым были прекращены трудовые отношения в январе нынешнего года.

Отставка Ганина вызвала возмущение в коллективе учреждения. Еще больше у сотрудников управления возникло вопросов к назначению на место руководителя управления бывшего министра строительства Карелии Александра Ломако. Однако вспыхнувший конфликт вокруг непонятных кадровых перестановок не перерос в открытое противостояние экспертов с республиканскими властями: Ломако ушел по-тихому в министерство экономического развития и промышленности Карелии, спустя почти полгода после своего назначения в Госэкспертизу.