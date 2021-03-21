Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Готовящаяся к прекращению своих полномочий мэр города Ирина Мирошник представила коллективу своего первого заместителя Инну Колыхматову.

С 22 марта на должность первого заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа назначена Инна Колыхматова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что сегодня Мирошник представила Колыхматову коллективу на еженедельной планерке.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", Инне Колыхматовой 41 год. Ранее она занимала пост первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Карелии.

До этого Колыхматова работала в должности заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области.

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.