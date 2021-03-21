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Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Новости. Политика
12:49, 22 Марта 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Готовящаяся к прекращению своих полномочий мэр города Ирина Мирошник представила коллективу своего первого заместителя Инну Колыхматову.

С 22 марта на должность первого заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа назначена Инна Колыхматова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что сегодня Мирошник представила Колыхматову  коллективу  на еженедельной планерке.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", Инне Колыхматовой 41 год. Ранее она занимала пост первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Карелии.

До этого Колыхматова работала в должности заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области.

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-22 14:24:07
"Кукол дёргают за нитки, на лице у них улыбки..."
Нашли очередное улыбающееся лицо для кресла управляемого мэра, однако.
однозначно
2021-03-22 14:15:29
Местечковая либероидная мразь уже начала распростанять фейки на своих либерастных сайтах. В бессильной злобе шипят в кустах и тявкают в подворотнях. Тщетно. Инна, прищеми им всем хвост. Чем раньше, тем лучше.
Off
2021-03-22 14:26:12
однозначно, что ты врешь социопат. Они в думе. Плевали на твои визги. Он законы принимают .. а ты их мразями... Чо , хвост прищемили ? :)
David .
2021-03-22 14:23:28
однозначно, Похоже ты один по каким-то мутным сайтам шаришься ! Понял,это такая" хитрая "реклама Слабуновой! :)
баян
2021-03-22 14:08:48
Познакомтись будущий мэр города
театральный критик
2021-03-22 13:49:33
Шах и мат вечнонедовольной протестанутой либерде. Мы здесь власть ! :)
Njkdez
2021-03-22 13:45:58
Может устроит чистку, выгонит банду дружков экс депутатов матвеевых из мэрии?
Неизвестно
2021-03-22 13:39:07
ну да...своих то нет людей местных.....приходится заманивать "профессионалов " из других регионов, наверное еще и жилье снимают служебное для нее...карелов мало что ли?
zanoza
2021-03-22 13:32:52
Замена не заставила себя ждать. Понятно же что в кресло мэра будет посажен "свой" человек.
наташка
2021-03-22 13:29:36
Агрекалчнутые и яблочные бабенки нервно курят в стороне. фукс растерянно жестикулирует ручонками. Явлинский вызвал слабунову в москву для консультаций.
Вася
2021-03-22 13:25:35
Друзья. Готовьтесь. Мы должны выжить, Они сами сделали свой выбор.
Вася
2021-03-22 13:16:47
Баден подписал указ ?
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