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Экс-начальник угрозыска, сломавший челюсть задержанному, предстал перед судом в Карелии

Новости. Общество
16:24, 30 Января 2023
фото: © Светлана ЛЫСЕНКО

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Бывшего начальника уголовного розыска Сегежской полиции Валентина Серова карельский Следком обвиняет в применении насилия, в незаконном задержании «подозреваемого» и фальсификации доказательств.

Судья Сегежского городского суда Катерина Медведева — и это подтвердили в суде, на днях приступила к рассмотрению редкого уголовного дела в отношении бывшего начальника уголовного розыска местной полиции, 38-летнего Валентина Серова. Об этой криминальной истории мы уже рассказывали.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 февраля 2018 года в квартире дома по улице Лейгубской в Сегеже появился пьяненький начальник местного уголовного розыска Валентин Серов (на фото). Заплетающимся языком он сообщил изумленному хозяину жилья, назовем его Андреем, что тот подозревается в краже вещей из квартиры соседнего дома. После этого с трудом державшийся на ногах майор заставил мужчину выйти на улицу, чтобы доставить его в отдел для дальнейшего разбирательства. Андрей пытался убедить Серова, что кражу не совершал — и это соответствовало действительности. Однако главный опер Сегежи решил, как говорят в таких случаях сами оперативники, «расколоть» подозреваемого. Вероятно, с этой целью Серов — и тому есть очевидцы — кулаком ударил мужчину в лицо. Причем так сильно, что, как позже установили медицинские работники, сломал ему челюсть.

Однако на этом полицейский беспредел не закончился. Андрея доставили в отдел, и Серов составил в отношении него административный протокол. Из него следовало, что Андрей был задержан не в его собственной квартире, а на улице, где «находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство». 

В камере для административно задержанных мужчина находился до вечера. За это время его свозили в мировой суд, где, на основании сфальсифицированного Серовым административного протокола, Андрей был арестован на сутки.

На основании собранных сотрудниками карельского УФСБ оперативных материалов по этому ЧП в Сегеже Следкомом республики было возбуждено уголовное дело. Вначале его расследовал следователь по особо важным делам Александр Дюжилов, сегодня возглавляющий Кондопожский отдел Следкома, затем его коллега по следственному Управлению Дмитрий Комиссаров. Максимальное наказание, которое может грозить после случившегося вышедшему на пенсию Валентину Серову — до 10 лет лишения свободы.

Когда в зале петрозаводского суда судья Олег Грабчук после задержания Серова назначил ему ЗОД (запрет определенных действий), я задала ему вопрос: как сам он оценивает собственное противоправное поведение в этой резонансной для всего карельского МВД истории? Допустимо ли находящемуся при исполнении служебных обязанностей офицеру полиции напиваться и, тем более, бить человека в лицо, фальсифицировать документы?

«Не понимаю, о чем вы говорите», — не моргнув глазом, ответил Серов.

Когда этот материал готовился к печати, нам стал известен еще один факт о неблаговидном поведении Валентина Серова. Оказалось, что судья Сегежского суда Елена Новосельцева оштрафовала его за два эпизода повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по каждому из эпизодов на 250 тысяч рублей. Однако от наказания экс-полицейского освободили в связи с истечением в подобных случаях двухлетнего срока давности уголовного преследования.

По неофициальной информации, накануне судебных заседаний бывший начальник УГРО Серов предоставлял в суд, как и ранее следствию, документы о своей болезни, которая, как видим, не мешала ему употреблять спиртное. При этом суд лишил Серова права управлять автомобилем в течение двух лет.

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