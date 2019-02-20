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Новости. Экономика
12:15, 20 Февраля 2019
фото: ТАСС

Экс-начальник УКС наказан за изменение условий авансирования по программе к 100-летию РК

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Антимонопольная служба Карелии считает незаконным увеличение авансовых платежей подрядчикам по федеральной целевой программе подготовки к 100-летию Карелии после заключения госконтрактов.

Это следует из решения УФАС по делу об административном правонарушении, возбужденному в связи со строительством детского сада в поселке Ляскеля. Стройка финансируется в рамках ФЦП.

Управление капитального строительства в сентябре 2018 года заключило контракт с ООО "ПСК "Строительная механика". По условиям контракта, авансирование производится в размере 30% от стоимости выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствующем году. Однако в декабре 2018 года УКС и подрядчик заключили дополнительное соглашение, по которому авансирование работ увеличено до 85,5% от стоимости работ по контракту.

Это вызвало недовольство со строны Управления Федерального казначейства по Республике Карелия. Казначейство обратилось в УФАС.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-02-20 12:41:51
Ну так руки чешутся , уж очень хочется откаты скорее положить себе в карман :)
Земляу
2019-02-20 12:32:15
Фамилия то у бывшего начальника есть ? Страна должна знать " героев ".
Гость
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