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Экс-начальнику колонии №9 Петрозаводска Ивану Савельеву предъявлено окончательное обвинение

Новости. Общество
15:38, 11 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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Бывший руководитель ИК-9 Иван Савельев и его зам Иван Ковалев, обвиняемые в избиении осужденного, вместе с адвокатами знакомятся с материалами уголовного дела.

Как стало известно "Столице на Онего", карельский Следком предъявил экс-начальнику петрозаводской ИК № 9 Ивану Савельеву и его, также бывшему заместителю Ивану Ковалеву окончательное обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. По данным следствия, офицеры избили содержавшегося в "девятке" осужденного, который подтвердил факт рукоприкладства со стороны Савельева и Ковалева. Данный осужденный признан потерпевшим. Занимался этим уголовным делом начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Валерий Елизаров.

Напомним, Иван Савельев и Иван Ковалев были задержаны 9 апреля этого года. В момент задержания Савельев работал начальником лечебно-исправительного учреждения № 2 в Медвежьегорске, так называемой "тюремной" больницы, а Ковалев – заместителем начальника Сегежской ИК № 7 по режиму. На следующий день, 10 апреля, Савельев был арестован, а Ковалеву назначен домашний арест. В настоящее время в отношении обоих действует примененная к ним позднее судом так называемая норма ЗОД – запрет определенных действий. Им запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с их уголовным делом.

Сейчас оба офицера вместе со своими адвокатами знакомятся с материалами дела. Ивана Савельева защищают Михаил Шогин и Артур Климук, до недавнего времени много лет проработавший в карельском Следкоме. Как сообщил "Столице на Онего" Михаил Шогин, Иван Савельев свою вину категорически не признает. По имеющейся информации, отрицает свою вину и Иван Ковалев, адвокатом которого является Михаил Ямчитский.

Ранее сообщалось, что экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

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Комментарии

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театральный критик
2020-12-11 15:58:17
Свободу Ивану Савельеву !
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