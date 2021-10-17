Экс-невеста Тимати не смогла набрать вес в клинике в Карелии

Модель Алена Шишкова напугала фанатов своими исхудавшими ногами-спичками.

В социальных сетях Алену Шишкову критикуют за чрезмерную худобу. Блондинке постоянно советуют взяться за свое здоровье и набрать вес. Только вот у экс-невесты Тимати не получается обзавестись дополнительными килограммами, пишет StarHit.ru.

Алена Шишкова поделилась видео, на котором предстала в футболке и шортах салатового цвета. Образ блондинки дополнила бейсболка такого же оттенка. На ролике 28-летняя модель бежит по песку, демонстрируя худые ноги.

Пользователи Сети вновь напомнили бывшей избраннице Тимати, что ей не помешало бы набрать несколько килограммов. «Красивая, но тощая»; «Очень сильно похудела. Крепкого здоровья!»; «Худышечка», — отметили подписчики.

Алена пыталась поправиться. Для этого блондинка ездила в известную клинику, которая расположена недалеко от Петрозаводска. Тогда специалисты обеспечили модели полноценное питание, отдых, СПА-процедуры и полное расслабление… Обзавестись дополнительными кило Шишковой так и не удалось.

Блондинка понимает, что при росте 176 сантиметров весит недостаточно, но, похоже, она с этим смирилась. На критику Алена старается не реагировать.

«Я год пыталась поправиться, глотая слезы от комментов «ты тощая, больная, жри». Мой вес относительно выровнялся, я сейчас — примерно 55 кило, но я до сих пор переживаю из-за каждых потерянных двухсот граммов на весах», — откровенничала Шишкова в 2020-м и больше эту тему не поднимала.