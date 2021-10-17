Реклама

Экс-невеста Тимати не смогла набрать вес в клинике в Карелии

Новости. Общество
15:50, 17 Октября 2021
фото: Instagram.com @missalena.92

Новости партнеров

Модель Алена Шишкова напугала фанатов своими исхудавшими ногами-спичками.

В социальных сетях Алену Шишкову критикуют за чрезмерную худобу. Блондинке постоянно советуют взяться за свое здоровье и набрать вес. Только вот у экс-невесты Тимати не получается обзавестись дополнительными килограммами, пишет StarHit.ru.

Алена Шишкова поделилась видео, на котором предстала в футболке и шортах салатового цвета. Образ блондинки дополнила бейсболка такого же оттенка. На ролике 28-летняя модель бежит по песку, демонстрируя худые ноги.

Пользователи Сети вновь напомнили бывшей избраннице Тимати, что ей не помешало бы набрать несколько килограммов. «Красивая, но тощая»; «Очень сильно похудела. Крепкого здоровья!»; «Худышечка», — отметили подписчики.

Алена пыталась поправиться. Для этого блондинка ездила в известную клинику, которая расположена недалеко от Петрозаводска. Тогда специалисты обеспечили модели полноценное питание, отдых, СПА-процедуры и полное расслабление… Обзавестись дополнительными кило Шишковой так и не удалось.

Блондинка понимает, что при росте 176 сантиметров весит недостаточно, но, похоже, она с этим смирилась. На критику Алена старается не реагировать.

«Я год пыталась поправиться, глотая слезы от комментов «ты тощая, больная, жри». Мой вес относительно выровнялся, я сейчас — примерно 55 кило, но я до сих пор переживаю из-за каждых потерянных двухсот граммов на весах», — откровенничала Шишкова в 2020-м и больше эту тему не поднимала.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Русский
2021-10-17 16:37:10
Какие наши дальнейшие действия ? Агрекалчнутым сообщили ?
комба
2021-10-17 16:25:12
Ей веса, оффу ума - каждому своё. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»
14.10.2021, 16:10
Несколько квартир в многоэтажке Петрозаводска охватил огонь (ФОТО)

Аналитика

15.10.2021 09:24
Капитал
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Дерматолог детской клиники «Здравляндия» Алексей Валерьевич Попов отвечает на вопросы почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 23
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 13
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 11
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»