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Новости. Общество
16:24, 18 Января 2019

Экс-пилот "Формулы-1" выступит на ралли в Карелии

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Пилот программы SMP Racing Виталий Петров примет участие в ралли "Карелия", которое состоится 25-26 января в Лахденпохском районе Карелии.

Виталий вместе со штурманом Дмитрием Яковченко будет выступать в зачетном классе N4 на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO 9 команды PRO-Sport Rally.

Ралли "Карелия" проводится в статусе первого этапа Чемпионата России. Старт будет дан в пятницу 25 января в центре Лахденпохья. В субботу участники преодолеют вторую часть дистанции и финишируют также на центральной площади города. Общая протяженность ралли – 234 км, дистанция спецучастков – 106 км, покрытие трассы – снежно-ледовое.

"У меня давно была маленькая мечта – поехать в ралли, и наконец, спустя очень много лет, благодаря программе SMP Racing она осуществится, - поделился Виталий Петров. – Я смотрел ралли с детства, начинал гоночную карьеру с ралли-спринта и трековых гонок, полноприводные автомобили меня всегда привлекали".

К сожалению, до этого не было времени – много различных гонок в составе SMP Racing, перелетов, нельзя было ни на что отвлекаться. Сейчас освободился месяц, и мы решили проехать один этап Чемпионата России по ралли. Я понимаю, что это не самое выгодное место для начала борьбы с другими экипажами, поскольку они знают эти трассы и спецучастки наизусть, но сейчас главное – познакомиться с этой дисциплиной, почувствовать ралли, попробовать работать со штурманом.

В кольцевых гонках мы едем по одиночке и по радио обычно слушаем какую-то информацию или получаем короткие команды, которые надо выполнить. В ралли идет работа со штурманом, и это непросто, что сразу стало понятно на первых же тестах. Поэтому цель на этот этап – доехать до финиша.

"Я уверен в команде PRO-Sport Rally, которой много лет управляет семикратный чемпион России по ралли Андрей Жигунов. Он много мне помогает, и в подготовке техники я уверен. Моим штурманом будет очень опытный спортсмен Дмитрий Яковченко, который выступал в экипажах со многими именитыми раллийными гонщиками. Мы уже проработали с ним некоторые моменты на тестах, поэтому, надеюсь, все будет хорошо. Участие в ралли "Карелия" станет интересным опытом, который, уверен, будет полезным в будущем", - отметил Петров.

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