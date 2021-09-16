Экс-председатель Петросовета Геннадий Боднарчук проголосовал в исправительной колонии

Обвиняемый в коррупции бывший председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук принял участие в голосовании на избирательном участке в исправительной колонии №9.
Об этом написал на своей странице Вконтакте руководитель Центра общественного наблюдения за выборами, зампредседателя Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков.
«По словам общественных наблюдателей, выглядел он бодро, никаких признаков уныния на лице у него не было», — написал Цыганков.
Кроме Боднарчука на избирательном участке в ИК № 9 проголосовали еще 95 человек, которые вместе с ним содержатся в СИЗО. Явка на этом участке составила 100%.
Как сообщалось ранее, бывший спикер Петросовета обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.
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