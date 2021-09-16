Экс-председатель Петросовета Геннадий Боднарчук проголосовал в исправительной колонии

Обвиняемый в коррупции бывший председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук принял участие в голосовании на избирательном участке в исправительной колонии №9.

Об этом написал на своей странице Вконтакте руководитель Центра общественного наблюдения за выборами, зампредседателя Общественной палаты Карелии Анатолий Цыганков.

«По словам общественных наблюдателей, выглядел он бодро, никаких признаков уныния на лице у него не было», — написал Цыганков.

Кроме Боднарчука на избирательном участке в ИК № 9 проголосовали еще 95 человек, которые вместе с ним содержатся в СИЗО. Явка на этом участке составила 100%.

Как сообщалось ранее, бывший спикер Петросовета обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.