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Суд над обвиняемым в коррупции экс-спикером Петросовета Боднарчуком начался в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Криминал
15:58, 08 Сентября 2021
фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

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В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева начала рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-08 18:11:57
И как его товарищи по партии не распознали ..
Изя
2021-09-08 18:44:16
Вася, как себя в нём распознаешь )))
Вася
2021-09-08 17:31:43
Это вертикальная структура, где деньги идут снизу вверх,
Вася
2021-09-08 17:29:11
Всё комментарии хороши,, но хотелось бы услышать мнение,, настоящего,, Вора, в законе.
Вася
2021-09-08 17:23:02
Даже странно, что не подвели под "нечаянную" коррупцию.
NEZITIC
2021-09-08 17:20:58
подельников сдал?
Вася
2021-09-08 17:20:40
Бандиты 90-х кажутся детьми
Koira
2021-09-08 17:14:44
а где шавки кремня?
Владимир11
2021-09-08 18:56:21
Koira, на посту!
Изя
2021-09-08 17:03:47
Эх , а каким "патриотом " был ))) Какие речи говаривал " патриотические и в Столице на Онего тоже . Памятники открывал с депутатом Валентиной . Жалко его до слёз ))) :)
Вася
2021-09-08 16:58:47
Его именем назовут улицы, площади, поставят памятник. Вероятно, даже не один.
Никита
2021-09-08 16:28:32
Подельников его из мэрии и зак.собрания не забыли ?
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