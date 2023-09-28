Экс-прокурор Кемского района ответит в суде за повышенную пенсию

Бывший прокурор Кемского района Андрей Волков обвиняется в незаконном получении повышенной пенсии.
В октябре Петрозаводский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-прокурора Андрея Волкова, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, с июня 2017 по ноябрь 2021 года он незаконно получал пенсию с повышенным районным коэффициентом и нанес федеральному бюджету ущерб в размере более 890 тысяч рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».
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